Simão Sabrosa acredita que o Benfica segure a vantagem

Mário Aleixo - RTP 05 Mai, 2017, 12:22 | 1.ª Liga

Em declarações ao jornalista da Antena 1, Nuno Matos, o ex-internacional luso destaca o facto de, nesta altura, “a qualidade das exibições não é o mais importante mas sim as vitórias”.





O antigo médio ala admite que a vantagem de três pontos que o Benfica tem sobre o FC Porto é confortável mas não dá para adormecer porque uma derrota pode complicar tudo”.Sobre quem será o próximo campeão Simão Sabrosa considera ser melhor esperar para ver porque “primeiro falava-se no Sporting-Benfica para decidir o campeonato e agora diz-se que será nesta jornada…”O ex-capitão da equipa da Luz acredita que “o Benfica até ao final não deverá deixar fugir a vantagem que tem, até porque tem sido a melhor equipa e possui um excelente treinador”.A terminar Simão Sabrosa lembra que também foi campeão pelo Benfica no estádio do Bessa, o que poderá voltar a acontecer esta época onde o atual campeão realizará o último jogo do campeonato.