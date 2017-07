Soares garante que FC Porto "só pode pensar em ser campeão"

Lusa 03 Jul, 2017, 22:35 | 1.ª Liga

Depois de "um treino muito puxado", mas em que "todos deram o máximo", o avançado brasileiro, em declarações ao Porto Canal, garantiu que a equipa está focada em fazer "uma grande pré-temporada" e em "aprender o que o treinador tem para ensinar".



Em relação aos objetivos para a nova época, Soares foi perentório: "só podemos pensar em ser campeões".



Soares garantiu que o foco no trabalho é total e mostrou-se satisfeito com os novos métodos impostos por Sérgio Conceição.



"É bom voltar aos treinos. Acabou o período de férias, agora temos que nos focar no trabalho e no que o treinador nos pede. As primeiras impressões foram boas. O treino foi muito puxado, todos deram o máximo. Estamos todos focados, tranquilos", disse.



O jogador que salientou que os jogadores querem “fazer uma grande pré-temporada” para no final “colher bons frutos”.



O FC Porto iniciou esta segunda-feira os trabalhos no centro de estágio do Olival, tendo o técnico Sérgio Conceição 19 jogadores à sua disposição.