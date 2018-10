Partilhar o artigo Sócios do Braga aprovam resultado negativo do clube de 656.000 euros em 2017/18 Imprimir o artigo Sócios do Braga aprovam resultado negativo do clube de 656.000 euros em 2017/18 Enviar por email o artigo Sócios do Braga aprovam resultado negativo do clube de 656.000 euros em 2017/18 Aumentar a fonte do artigo Sócios do Braga aprovam resultado negativo do clube de 656.000 euros em 2017/18 Diminuir a fonte do artigo Sócios do Braga aprovam resultado negativo do clube de 656.000 euros em 2017/18 Ouvir o artigo Sócios do Braga aprovam resultado negativo do clube de 656.000 euros em 2017/18

Tópicos:

Negativo, Resultados, SC Braga,