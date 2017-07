Sorteio do 84º campeonato da I Liga de futebol

RTP 07 Jul, 2017, 08:40 | 1.ª Liga

84º campeonato nacional – sorteio



Curiosidades



- Realiza-se hoje o sorteio do 84º campeonato nacional.



- É o 18º campeonato do século XXI, para trás, 4 campeões em 17 anos!



- Desp. Aves regressa ao escalão principal 10 anos depois.



- Portimonense regressa 6 anos depois.



- 4º ano consecutivo que o campeonato tem 18 equipas.



- Depois dos "3 grandes", que participaram nos 83 campeonatos, o Sp Braga é a equipa há mais tempo consecutivo na Liga principal, vai para a 43ª participação consecutiva, e logo de seguida … o Maritimo, que vai para a 33ª participação consecutiva.



- Nacional, depois de 15 campeonatos consecutivos a ir a sorteio, hoje não vai estar no sorteio da I Liga.





- Funchal que teve sempre derbies durante 15 anos, neste campeonato não vai ter, o Marítimo estará só.



- Vitória FC, com a saída do Nacional, passou a ser a sexta equipa há mais tempo consecutivo no escalão principal.



- Belenenses vai fazer esta época a 77ª participação no escalão principal.



- Feirense pela 1ª vez na sua história vai jogar dois anos consecutivos na I Liga.



- Tondela, o outro clube que nunca desceu da I para a II Liga, vai para a sua 3ª participação consecutiva.



- Algarve volta a ter representantes na I Liga quatro anos depois.



- Lisboa é a cidade com mais clubes (3), Sporting, Benfica e Belenenses.



- Não há estreias na I Liga neste campeonato.



- Os derbies que se vão realizar:



Sporting – Benfica

Benfica – Belenenses

Belenenses – Sporting

FC Porto – Boavista

Moreirense – VSC



Curiosidade: Um clube “cabe” dentro de outro… Aves está “dentro” do Ch(aves).