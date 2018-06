Sousa Cintra ocupa lugar de Bruno de Carvalho na SAD

RTP Comentários 24 Jun, 2018, 18:46 / atualizado em 24 Jun, 2018, 18:57 | 1.ª Liga

Um dia depois da Assembleia Geral ditou a destituição de Bruno de Carvalho da presidência do Sporting, a Comissão de Gestão anunciou que Sousa Cintra vao ocupar o lugar de presidente da SAD do clube lonino.



Sousa Cintra deixou uma palavra de esperança para os adeptos, garantindo que a equipa vai lutar esta época para ser campeã.



"Nós vamos fazer os possíveis para dar aos sportinguistas aquela alegria que houve no passado. Vamos lutar para ser campeões. É um desafio muito dífícil mas não é impossível".



O antigo presidente do Sporting lembrou a situação difícil que viveu quando chegou ao clube leonino mas que sempre honrou os seus compromissos.



Sousa Cintra garantiu que não vai estar muito tempo no cargo, sendo o presidente da SAD até às próximas eleições de 8 de setembro e garantiu aos sportinguistas que todos os compromissos vão ser cumpridos no futuro.



"O Sporting vai continuar a ser e vai ser ainda maior. Não quero desiludir nenhum sportinguista, por isso, vou fazer os possíveis e os impossíveis para que tudo corra bem", declarou.