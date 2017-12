Sp. Braga consolida quarto lugar e aproxima-se do Benfica

Mário Aleixo - RTP 04 Dez, 2017, 08:08 / atualizado em 04 Dez, 2017, 08:08 | 1.ª Liga

Além de segurar o quarto lugar, com 28 pontos, mais quatro do que o Marítimo, que empatou em casa do penúltimo, o Moreirense (1-1), os bracarenses aproveitaram o empate do Benfica em casa do líder FC Porto (0-0) para ficarem a dois pontos das "águias" e a cinco de "dragões" e "leões".



O Paços de Ferreira somou o terceiro desaire seguido no campeonato e continua sem ganhar fora de portas, com apenas um ponto em sete jogos, e caiu para o 14º lugar, com 12 pontos.

Vitória minhoto mais forte



Em Setúbal, o V. Guimarães levou a melhor sobre o Vitória local, por 2-1, graças a um "bis" do brasileiro Raphinha, que decidiu o encontro com golos aos 12, de grande penalidade, e 61 minutos, antes de Gonçalo Paciência reduzir para os locais, aos 88, também na conversão de um castigo máximo.



O resultado deixa os minhotos de novo em igualdade pontual com o Rio Ave no sexto lugar, com 20 pontos, enquanto os sadinos continuam uma fase negra, com quatro derrotas consecutivas e 10 pontos em 13 jornadas.



A equipa de José Couceiro está dois pontos acima da 'linha de água', à frente dos 'aflitos' Moreirense (oito pontos) e Estoril-Praia (sete), que é último, mas só joga na segunda-feira, frente ao Portimonense, e pode igualar o Vitória.

Aves tem dedo de Lito Vidigal



No primeiro jogo do dia de domingo, um golo aos 90+1 minutos, do suplente Falcone deu a vitória ao Desportivo das Aves em casa do Feirense, que continua o mau momento e sofreu a quarta derrota consecutiva no campeonato.



O conjunto da Vila das Aves, que somou o terceiro jogo sem perder, subiu ao 12º lugar, com 13 pontos, e ultrapassou o Feirense, que caiu para o 15º posto, com 11.

"Dragões" e "leões" juntos na frente

Na sexta-feira, FC Porto e Benfica empataram sem golos no Estádio do Dragão, no destaque da 13ª jornada, um resultado aproveitado pelo Sporting, que venceu em casa o Belenenses (1-0).



"Dragões" e "leões" partilham a liderança do campeonato, com 33 pontos, enquanto o tetracampeão em título Benfica é terceiro, com 30.



A 13.ª jornada da I Liga fica completa com o embate entre o lanterna-vermelha Estoril-Praia e o Portimonense, esta segunda-feira, em embate agendado para as 20h00.