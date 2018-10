Sp. Braga é líder isolado da Liga seis anos e meio depois

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Out, 2018, 07:39 / atualizado em 01 Out, 2018, 07:40 | 1.ª Liga

O Sp. Braga isolou-se no comando da I Liga de futebol -- seis anos e meio após a última intromissão na liderança -, ao vencer o Belenenses por 3-0, aproveitando o deslize do Benfica na sexta jornada.



Esta ocupação do primeiro lugar isolada escapa aos “arsenalistas” desde 2012.



Em março desse ano, com Leonardo Jardim ao leme, o Sp. Braga agarrou o comando da tabela à 24.ª jornada, após derrotar a Académica (2-1) e aproveitando os deslizes de Benfica (0-0 com o Olhanense) e FC Porto (1-1 em P. Ferreira).



Face ao sonho assumido de conquista do título, o salto para o primeiro lugar pode consolidar a candidatura.



O treinador dos bracarenses Abel Ferreira considerou a vitória justa e sonha agora bater recordes.





Lugares da vanguarda



Um bis do avançado Wilson Eduardo, aos 27 e 68 minutos, o segundo de grande penalidade, e um golo de Ricardo Horta, aos 34, lançaram os “arsenalistas” para o quarto triunfo consecutivo na prova, em contraponto com o Belenenses, 12º colocado, que não vence desde a ronda inaugural.Wilson Eduardo juntou-se ao médio Pizzi (Benfica) e ao avançado camaronês Vincent Aboubakar (FC Porto) no segundo lugar dos melhores marcadores da prova, todos com quatro golos, menos um do que o brasileiro Dyego Sousa, colega no Braga, líder dos artilheiros.No Estádio Nacional, o Braga não desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança isolada, com um ponto de vantagem sobre o FC Porto e dois sobre o Benfica, cujo empate 2-2 no estádio do Desportivo de Chaves, na quinta-feira, na abertura da ronda, aguçou o apetite dos bracarenses.O Benfica caiu para o terceiro lugar, uma vez que já na sexta-feira tinha sido ultrapassado pelo campeão FC Porto - em vésperas do confronto com o rival -, que se impôs por sofrido 1-0 na receção ao Tondela, graças a um golo marcado pelo brasileiro Soares, aos 85 minutos.O Sporting, vencedor por 2-0 na receção de sábado ao Marítimo, recompôs-se da derrota sofrida na ronda anterior do reduto do Braga (1-0), seguindo na quarta posição, em igualdade com o Rio Ave, ambos a um ponto do Benfica e a três da liderança.