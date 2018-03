Sp. Braga em busca da vitória que o aproxime do Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Mar, 2018, 08:14 / atualizado em 09 Mar, 2018, 08:14 | 1.ª Liga

Os bracarenses, quartos classificados com 55 pontos, recebem a formação de Moreira de Cónegos, 16ª e antepenúltima colocada, a partir das 20h30 no Municipal de Braga.



Em caso de vitória, o Sporting de Braga fica a um ponto do Sporting, terceiro classificado com 59 pontos e que visita o Desportivo de Chaves na segunda-feira, enquanto o Moreirense pode igualar, também de forma provisória, o Desportivo das Aves no 13º lugar, antes de a formação comandada por José Mota visitar o Benfica, no sábado.



Os "arsenalistas" do Minho avançam para o jogo sem o defesa Raúl Silva a cumprir um jogo de castigo.



Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o treinador Abel Ferreira disse estar consciente das dificuldades que esperam a sua equipa.





A equipa dos "cónegos" também não pode contar com Sagna a cumprir castigo.O técnico dos verde e brancos Petit conhece bem a formação bracarense mas disse estar preparado para contornar as dificuldades.Em Braga inicia-se a 26ª jornada que só termina na segunda-feira.Sporting de Braga -- Moreirense, 20h30Rio Ave -- Feirense, 16h00Benfica - Desportivo das Aves, 18h15Boavista - Estoril-Praia, 20h30Portimonense - Vitória de Guimarães, 11h45Marítimo - Vitória de Setúbal, 16h00Belenenses -- Tondela, 18h00Paços de Ferreira - FC Porto, 20h15Desportivo de Chaves -- Sporting, 19h00