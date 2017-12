Sp. Braga enfrenta Marítimo demolidor no Funchal

Mário Aleixo - RTP 11 Dez, 2017, 07:58 / atualizado em 11 Dez, 2017, 07:58 | 1.ª Liga

O Sp. Braga procura esta segunda-feira consolidar o quarto lugar da I Liga de futebol, numa visita ao perseguidor Marítimo, invicto em casa há 22 jogos, no encerramento da ronda do fim de semana.



As duas equipas chegam a este em bom momento de forma no campeonato, com os insulares sem derrotas há quatro encontros, e o Sp. Braga há oito -- apenas somou um empate --, com os "arsenalistas" a poderem manter-se, em caso de triunfo, a cinco pontos da liderança, partilhada por FC Porto e Sporting, e a dois do Benfica.



No entanto, o Marítimo sofreu um forte revés nos objetivos da temporada na quarta-feira, ao ser afastado da Taça de Portugal em casa pelo Cova da Piedade, da II Liga, ao perder no desempate por grandes penalidades (4-2), enquanto os bracarenses perderam com Basaksehir, mas venceram o grupo da Liga Europa.



Os insulares avança para o jogo com três baixas por lesão: Pablo Santos, Coronas e Erdem Sen.



Na antevisão do encontro o treinador dos madeirenses, Daniel Ramos, reconhece que a equipa ressente-se da baixa de forma de alguns jogadores e vai promover mudanças, ao mesmo tempo que admite que um triunfo reforçará a confiança do coletivo.





Alerta no castelo

Do lado dos nortenhos continuam de baixa os três jogadores lesionados: Marafona. Fransérgio e Paulinho.Para o jogo o técnico, Abel Ferriera, pede à equipa paciência e dinâmica nas ações de jogo.O Marítimo-Sp. Braga joga-se a partir das 21h00, no Estádio do Marítimo.Antes do jogo do Funchal, o V. Guimarães, sétimo classificado, procura, pela primeira vez esta temporada, conseguir três vitórias consecutivas na I Liga, na receção ao Feirense, 15º e que vem de quatro derrotas seguidas.Os vimaranenses ficaram a um golo de seguir em frente na Liga Europa, e o empate caseiro com o Konyaspor (1-1) impediu a qualificação.Na equipa minhota para o encontro desta noite ficam de fora por lesão: Marcos Valente, Vigário, Wakaso, Rafael Martins e Teixeira.O treinador dos conquistadores, Pedro Martins, no lançamento do desafio avisou para o jogo de risco elevado e pediu cautela e inteligência à equipa.Do lados dos beirões há uma única baixa: Luís Machado (lesionado).Na antevisão da partida o técnico Nuno Manta aposta no rasgo individual de algum jogador para desequilibrar a partida.O V. Guimarães-Feirense joga-se a partir das 19h00, no estádio D. Afonso Henriques.Rio Ave -- Moreirense, 2-1Desportivo das Aves -- Tondela, 0-1Benfica - Estoril-Praia, 3-1Boavista -- Sporting, 1-3Portimonense - Desportivo de Chaves, 0-1Belenenses - Paços de Ferreira, 1-1Vitória de Setúbal - FC Porto, 0-5