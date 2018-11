Sp. Braga junta-se ao FC Porto na frente do campeonato

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Nov, 2018, 07:33 / atualizado em 05 Nov, 2018, 07:35 | 1.ª Liga

Com golos aos 16 e 40 minutos, Sousa isolou-se no topo da tabela de melhores marcadores da I Liga, com sete golos, e deu a sexta vitória aos "arsenalistas", que chegaram aos 21 pontos do campeão em título, que no sábado tinha vencido fora o Marítimo (2-0).



Num jogo equilibrado e sofrido para os minhotos, o avançado brasileiro adiantou a equipa da casa, o compatriota Éber Bessa igualou dois minutos depois, mas o "bis" de Sousa, com um segundo cabeceamento, valeu os três pontos.



Após o intervalo, a equipa de Abel Ferreira segurou o resultado e continua a ser a única sem derrotas em 2018/19, mantendo também dois pontos de vantagem para o Sporting, que venceu em casa do Santa Clara por 2-1.





A derrota na receção ao Moreirense (3-1) na abertura da jornada deixou o Benfica a quatro pontos dos dois emblemas que ocupam a liderança, além de ser ultrapassado pelo rival lisboeta, sendo que ainda podem cair para quinto lugar, mediante o que fizer o Rio Ave na segunda-feira, na receção ao Nacional.

Sporting passa nos Açores



Nos Açores, o Sporting venceu o Santa Clara, que continua no sexto lugar, com 14 pontos, por 2-1, num jogo em que começou a perder, face a um golo de Zé Manuel, após um passe do iraquiano e capitão dos açorianos Rashid.No primeiro jogo depois da saída de José Peseiro, despedido após a derrota com o Estoril (2-1) na Taça da Liga, o técnico interino Tiago Fernandes alterou o esquema tático, com Diaby e Bas Dost juntos no ataque, mas a equipa demorou a encontrar a baliza adversária.Aos 62 minutos, o holandês Bas Dost regressou aos golos, depois de uma paragem longa por lesão, na conversão de uma grande penalidade que levou à expulsão de Patrick Vieira, por protestos.O substituto Jovane Cabral voltou a ser importante aos 75 minutos, ao cruzar para o argentino Acuña, que consumou a reviravolta no marcador com um remate de cabeça.Esta segunda-feira, a nona jornada fecha com a receção do Rio Ave ao Nacional, que pode deixar a equipa da casa no terceiro lugar em caso de vitória, seguindo-se a visita do lanterna-vermelha Desportivo das Aves ao Desportivo de Chaves.