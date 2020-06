Sp. Braga procura consolidar 3.º lugar na visita ao Santa Clara

Depois do empate do Sporting em Guimarães (2-2), o Sporting de Braga, terceiro com 46 pontos, vai procurar aumentar a vantagem sobre os "leões", que estão em quarto, com 43.Os "arsenalistas", que não perdem há 10 jogos (nove vitórias e um empate), vão defrontar o Santa Clara, que não venceu nos três últimos jogos e é 10.º com 30 pontos, em partida agendada para as 19h00, na Cidade do Futebol, que vai ser a casa da equipa açoriana devido à pandemia de covid-19.No outro jogo do dia, o Desportivo das Aves, último classificado com 13 pontos, vai receber o Belenenses SAD, que é 14.º com 26 pontos.Todos os encontros da I Liga são jogados à porta fechada, para impedir a propagação da covid-19, por indicação da Direção-Geral da Saúde (DGS).Portimonense - Gil Vicente, 1-0 (0-0 ao intervalo)Famalicão - FC Porto, 2-1 (0-0)Marítimo - Vitória de Setúbal, 1-1 (1-0)Benfica - Tondela, 0-0Vitória de Guimarães - Sporting, 2-2 (1-1)Santa Clara - Sporting de Braga, 19h00 (Cidade do Futebol)Desportivo das Aves - Belenenses SAD, 21h15Boavista - Moreirense, 21h15

Rio Ave - Paços de Ferreira, 21h000