Sp. Braga procura vencer Boavista e igualar rivais

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Mai, 2018, 07:42 / atualizado em 04 Mai, 2018, 07:43 | 1.ª Liga

Os minhotos, quartos classificados, têm menos três pontos relativamente aos rivais lisboetas, que estão empatados na segunda posição e se vão defrontar no sábado, podendo aproveitar o dérbi do estádio José Alvalade para relançar a candidatura ao precioso segundo posto.



Ao contrário do que sucedeu nos últimos anos, em que os três primeiros classificados do campeonato tiveram a possibilidade de participar na Liga dos Campeões, o terceiro numa pré-eliminatória, na próxima época apenas os dois primeiros terão essa oportunidade, sendo que o segundo vai à pré-eliminatória, numa altura em que a prova duplicou os prémios monetários.



No único encontro agendado para esta sexta-feira, com início às 20h30, o Sp.Braga terá pela frente uma equipa do Boavista tranquilamente instalada no sétimo lugar, podendo, caso se imponha aos "axadrezados", aumentar ainda mais a tensão no encontro entre o Sporting e o tetracampeão nacional.



Um empate no dérbi lisboeta permitirá, automaticamente, ao FC Porto sagrar-se campeão, mas, no caso de haver um vencedor em Alvalade, a equipa portuense terá a oportunidade de conquistar o título no dia seguinte, quando receber o Feirense, 15.º poscionado.



Os arsenalistas do Minho com três baixas por lesão: Ricardo Ferreira, Rosic e Fransérgio.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos bracarenses, Abel Ferreira, mostrou-se ciente que o adversário tentará criar dificuldades à sua equipa.





Do lado das "panteras" Bulos e Sparagna ficam de fora por lesão.No lançamento da partida o técnico Jorge Simão destemido mostrou-se ambicioso e disse que quer vencer no terreno do adversário.O jogo terá por cenário o Estádio Municipal de Braga.