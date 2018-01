Sp. Braga recebe Rio Ave a sonhar com o terceiro lugar

Mário Aleixo - RTP 06 Jan, 2018, 08:43 / atualizado em 06 Jan, 2018, 08:43 | 1.ª Liga

Na última jornada da primeira volta, o Sp. Braga tem 34 pontos e pode chegar aos 37, os mesmos do Benfica, se vencer o Rio Ave, que partilha o quinto posto com o Marítimo, com 27, em jogo marcado para as 20h30.



Na equipa "arsenalista" Ricardo ferreira e Fransérgio estão lesionados enquanto Raul Silva e Esgaio cumprem castigo.



Na hora de fazer a antevisão da partida o treinador dos bracarenses, Abel Ferreira, denotou confiança e especificou: "Vamos ser um coletivo forte. Vamos entrar intensos e agressivos".



Do lado dos vila-condenses há três lesionados: Cássio, Nadjack e Yazalde. Yuri Ribeiro está castigado.



No lançamento da partida o técnico Miguel Cardoso disse espera "um Sp. Braga constante" e exigiu competência defensiva aos seus jogadores.



Em Braga, vão defrontar-se duas equipas em boa forma, com a equipa da casa a somar apenas uma derrota nos últimos dez jogos para o campeonato e motivada pelo triunfo no Estádio do Bessa, diante do Boavista, na quarta-feira (3-1).



Para a I Liga, os minhotos só perderam uma vez a jogar dentro de portas, na receção ao líder FC Porto, na quarta jornada (1-0), contando por vitórias os restantes jogos caseiros.



Do outro lado, os vila-condenses, que partilham com o adversário o quarto melhor registo de golos sofridos (14), somam quatro jogos sem perder e conseguiram, com a vitória em casa frente ao Paços de Ferreira (4-2), na quarta-feira, igualar o Marítimo, que escorregou em casa com o Desportivo de Chaves (derrota 2-1).

Benfica, Sporting e FC Porto assistem



Os encarnados só jogam no domingo, em casa do Moreirense (16h00), e podem ter a pressão acrescida dos bracarenses, somada à necessidade de não perder terreno na luta pelo título para os dois rivais, com o Sporting no segundo posto a três pontos e o líder FC Porto no topo, a cinco.



Com o Marítimo a jogar em casa do Sporting no domingo (18h00), a equipa de Miguel Cardoso quererá pressionar os insulares na luta pelo quinto posto e aproximar-se da formação de Abel Ferreira, à procura de fechar a diferença para os chamados três grandes.

Programa da 17ª jornada

- Sábado, 6 jan:



Sp. Braga - Rio Ave, 20h30



- Domingo, 7 jan:



Desportivo de Chaves - Desportivo das Aves, 11h45



Moreirense - Benfica, 16h00



Sporting - Marítimo, 18h00



FC Porto - Vitória de Guimarães, 20h15



- Segunda-feira, 8 jan:



Paços de Ferreira - Portimonense, 19h00



Estoril-Praia - Feirense, 21h00



- Terça-feira, 9 jan:



Tondela - Vitória de Setúbal, 19h00



Belenenses - Boavista, 21h00