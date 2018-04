Sp. Braga visita P. Ferreira com terceiro lugar na mira

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Abr, 2018, 08:04 / atualizado em 13 Abr, 2018, 10:12 | 1.ª Liga

Depois do empate em casa do Feirense (2-2) na última ronda, o Sp. Braga precisa de vencer para tentar voltar a aproximar-se do Sporting, que aproveitou o deslize dos bracarenses, ao bater em casa o Paços por 2-0, chegando aos 68 pontos no terceiro lugar.



Os minhotos, que seguem num confortável quarto lugar a três pontos dos lisboetas, querem vencer para colocar pressão nos "leões", que só entram em campo no domingo, na visita ao Belenenses, em dérbi lisboeta.



Por outro lado, a equipa de Abel Ferreira quer chegar ao nono jogo consecutivo sem perder no campeonato, depois de ter interrompido, com o Feirense, uma série de sete triunfos seguidos.



Os "arsenalistas" tem duas baixas, Vukcevic e Bruno Viana cumprem um jogo de castigo.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos bracarenses Abel Ferreira mostrou-se precavido e disse que analisou a prestação do adversário contra as equipas "grandes".





Os "castores" não contam com o guarda-redes Mário Felgueiras que está lesionado. Para o seu lugar entrará Defendi.No lançamento da partida o técnico dos pacenses João Henriques mostrou-se convicto de que a sua equipa tem armas para surpreender o Sp. Braga.O jogo inaugural da ronda 30, marcado para as 20h30, será para o Paços de Ferreira a primeira oportunidade de recuperar da derrota sofrida em Alvalade, que pôs fim a uma série de três jogos sem perder, iniciada na vitória caseira frente ao FC Porto (1-0).A formação de João Henriques segue no 13º posto com 28 pontos, quatro acima da zona de despromoção, e quer assegurar a manutenção o mais depressa possível, quando faltam cinco jogos para o final da I Liga.O jogo grande da 30ª jornada está marcado para domingo, com a receção do líder e tetracampeão nacional Benfica ao FC Porto, segundo classificado a um ponto.