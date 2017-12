Sp.Braga "não olha para cima, nem para baixo"

Lusa 02 Dez, 2017, 14:52 / atualizado em 02 Dez, 2017, 14:54 | 1.ª Liga

Se vencer, em casa, no domingo, o Paços de Ferreira, na 13ª jornada, o Sporting de Braga coloca-se a apenas dois pontos do terceiro classificado, o Benfica, e a cinco dos dois primeiros, Sporting e FC Porto, mas Abel Ferreira quer a equipa focada em si própria.



"O Braga só olha para dentro, nem para cima, nem para baixo, apenas para o que é a sua tarefa, o seu foco, a sua estratégia e o adversário", disse, depois de confrontado com o empate entre 'dragões' e 'águias' (0-0), na sexta-feira.



Instado sobre se a equipa consegue ficar indiferente a esse resultado, respondeu: "não olhamos para fora, isso são danos colaterais".



Esta semana, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sancionou o clube com um jogo à porta fechada na sequência de insultos racistas dos adeptos do Sporting de Braga no jogo com o Desportivo das Aves (0-2), da terceira jornada.



Abel Ferreira revelou que a punição foi uma "surpresa" para o grupo de trabalho porque, na altura, "ninguém noticiou nada", deixando críticas implícitas aos decisores.



"Quando era mais pequeno, na minha rua tínhamos alguns corajosos e alguns cobardes e eram os cobardes que escolhiam os alvos", metaforizou.



O treinador disse ainda estar "triste", porque entende que a decisão "mexe com uma cidade, uma região e um clube que tanto tem feito pelo futebol português e vai continuar a fazer".



"O nosso slogan é 'juntos, somos mais fortes' e eu acrescento 'juntos e felizes somos mais fortes', o que não nos mata torna-nos mais fortes", assinalou.



Abel Ferreira elogiou ainda o Paços de Ferreira, lembrando que "já criou dificuldades ao Sporting".



"Este é um jogo que nos vai obrigar a estar no limite da nossa capacidade, o adversário juntou à qualidade que tinha mais garra, determinação e organização e está criado um cenário de dificuldade, mas que queremos ultrapassar", disse.



Fransérgio lesionou-se com gravidade na segunda-feira, diante do Feirense, mas Abel Ferreira diz que tem soluções dentro do plantel e não terá necessidade de ir ao mercado em janeiro, apesar da previsível longa paragem do médio brasileiro.



"Por cada guerreiro que cair, dois se levantam. Aconteceu agora com o Fransérgio, já tinha acontecido com o Wilson Eduardo, o Marafona, o Rosic e o Mauro, e todos estes têm ajudado e muito por fora, incentivando os colegas", disse.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 25 pontos, e Paços de Ferreira, 13º, com 12, defrontam-se às 18:00 de domingo, no estádio municipal de Braga.