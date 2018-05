Sporting acusa patrocinador de dever milhares de euros

RTP Comentários 18 Mai, 2018, 18:55 / atualizado em 18 Mai, 2018, 18:55 | 1.ª Liga

Denunciando um "ataque, externo e interno, sem precedentes" e notícias que pretendem dar "a ideia de um Clube em desagregação e com uma liderança frágil", o Sporting emitiu um comunicado a falar sobre o contrato celebrado com a Inforphone, parceiro tecnológico do clube de Alvalade.





O Sporting alega que a renúncia do parceiro tecnológico é apenas mais um exemplo de uma "teia que está a ser urdida há muito tempo, com o objectivo claro de denegrir o Sporting Clube de Portugal e de derrubar a actual direção".





Os Leões explicaram as premissas com a Inforphone e alegam que a empresa deve um valor a rondar os 100 mil euros.







Anunciando que o acordo era válido até o final da época 2018/19, estava previsto um fornecimento, em regime de permuta, de 115 mil euros por época em equipamentos informáticos.





"Na época 2016/17, a permuta foi cumprida no valor de 118.620,80€; Na época actual, 2017/18, o consumo da permuta está nos 15.308,00€, o que significa que o Grupo Inforphone está em incumprimento com o Sporting Clube de Portugal em cerca de 100.000,00€".





O Sporting prosseguiu o comunicado declarando que a empresa tecnológica passou por momentos complicados, declarando a falência de uma fábrica de produção de componentes.







"Um mês e meio depois desta troca de correspondência, o Presidente Executivo do Grupo Inforphone, num exercício de total desonestidade intelectual, decidiu contribuir activamente para o ambiente que estamos a viver, recorrendo a argumentação que falha com a verdade, alinhando com os objectivos da campanha negra contra o Sporting Clube de Portugal e escondendo a situação financeira do Grupo a que preside, e que são as únicas razões objectivas para a anunciada caducidade unilateral do contrato de parceria com a Inforphone".







O Sporting apelou à serenidade dos sportinguistas e anunciou que continua a trabalhar em prol dos "superiores interesses" do clube e que quer honrar "os compromissos assumidos, desde logo o anunciado empréstimo obrigacionista e a entrada em vigor da nova reestruturação financeira que está em fase de maturação jurídica".