Sporting, Benfica e FC Porto com jogos de risco

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Fev, 2019, 08:23 / atualizado em 01 Fev, 2019, 08:23 | 1.ª Liga

No domingo, no Estádio José Alvalade, os dois rivais lisboetas encontram-se pela segunda vez esta temporada, depois do empate a um golo na primeira volta.



Para os “leões”, a 10 pontos da liderança, uma derrota neste jogo pode deixar a equipa completamente afastada da luta pelo título e em dificuldades para tentar chegar ao segundo lugar, que dá acesso às fases preliminares da Liga dos Campeões.



Os encarnados, a cinco pontos do FC Porto, também podem, caso não vençam no recinto dos “leões”, ver os “dragões” afastarem-se ainda mais na liderança e ver o SC Braga passar para o segundo lugar.



Em Alvalade, o treinador do Sporting, Marcel Keizer, não poderá contar com o lateral Ristovski, expulso frente ao Vitória de Setúbal (1-1), enquanto no Benfica Bruno Lage ainda deverá estar privado de Jonas e Fejsa.



O dérbi lisboeta acontece três dias antes de novo embate entre os rivais, desta feita no Estádio da Luz, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

“Dragões” em alerta máximo

No domingo, já depois do dérbi, o campeão FC Porto vai reencontrar uma das duas únicas equipas que o derrotaram esta temporada, o Vitória de Guimarães, que, na primeira volta, venceu no Estádio do Dragão, por 3-2, e que ocupa atualmente o quinto posto.



Sem derrotas desde a sétima jornada, quando perdeu na Luz, o conjunto azul e branco visita um terreno onde o Vitória apenas perdeu duas vezes esta época para o campeonato, com o Feirense (1-0), logo na segunda jornada, e com o Benfica (1-0), tendo imposto a primeira derrota ao Sporting de Keizer.

“Arsenalistas” atentos ao adversário

O SC Braga, a sete pontos do FC Porto, pode ver o Sporting-Benfica instalado na segunda posição, uma vez que joga no sábado, em casa do Desportivo das Aves (15.º), que somou duas vitórias consecutivas desde a chegada do treinador Augusto Inácio.

Quinto lugar motiva três equipas

Na luta pelo quinto lugar, que deverá dar acesso às pré-eliminatórias da Liga Europa, o Moreirense, sexto, em igualdade com o Vitória de Guimarães, fecha a ronda na segunda-feira, com uma visita ao Belenenses, sétimo, a dois pontos dos minhotos.



Este encontro joga-se no Estádio do Bonfim, em Setúbal, casa emprestada do Belenenses SAD, uma vez que o Estádio Nacional, em Oeiras, onde o Belenenses tem jogado, foi interditado devido ao mau estado do relvado.



A quatro pontos do quinto posto, o Portimonense (oitavo), que foi surpreendido em casa pelo Desportivo de Chaves na ronda anterior, visita o Santa Clara (10.º), que não vence há cinco encontros, período em que sofreu quatro derrotas.

Outros jogos

Sem derrotas há três jornadas, o Rio Ave (nono) procura aproximar-se da luta pelo apuramento para a Liga Europa, na receção ao Tondela (13.º), que soma três jogos sem vencer, esta sexta-feira, na abertura da ronda.



Depois de ter interrompido uma série de três vitórias consecutivas com uma derrota em casa com o Rio Ave, o Marítimo (12.º) vai tentar regressar às vitórias na visita ao Desportivo de Chaves (17.º), que deixou a lanterna-vermelha na última jornada e que procura a segunda vitória consecutiva pela primeira vez esta temporada.



A tentar somar pontos para se afastarem ainda mais da zona de despromoção, Nacional (14.º) e Vitória de Setúbal (11.º) defrontam-se no Funchal, no domingo.



Numa partida entre duas equipas em zona de despromoção jogam este domingo, o Boavista (16.º), que vem de quatro derrotas consecutivas e que deve ter Lito Vidigal pela primeira vez no banco, e Feirense (18.º), que não vence há 17 jogos.