Sporting com teste difícil à liderança frente ao Feirense

Lusa 06 Set, 2017, 15:09 / atualizado em 06 Set, 2017, 15:10 | 1.ª Liga

O FC Porto, que acompanha os ‘leões’ no primeiro lugar, em igualdade pontual, deverá encontrar mais facilidades frente ao Desportivo de Chaves, penúltimo classificado, enquanto o tetracampeão Benfica procura regressar aos triunfos na receção ao Portimonense.



Após quatro triunfos consecutivos, entre os quais o categórico 5-0 em Guimarães, o Sporting visita o reduto do Feirense - sexto colocado, com duas vitórias e dois empates -, onde soma quatro triunfos em cinco jogos, mas perdeu, precisamente, o último, na época passada, por 2-1.



Para o jogo de abertura da ronda, a equipa lisboeta já não poderá contar com o ‘capitão’ Adrien, transferido para os ingleses do Leicester durante a pausa do campeonato para os jogos de apuramento para o Mundial2018, e viu Fábio Coentrão lesionar-se ao serviço da seleção portuguesa.



O FC Porto, pelo contrário, vai defrontar no sábado uma equipa que ainda não festejou qualquer vitória na competição, na qual empatou um jogo e perdeu três, instalada na zona de despromoção, em igualdade com o lanterna-vermelha Desportivo das Aves.



Com o médio Herrera como única ‘baixa’, o FC Porto encontram muito conforto na perspetiva histórica, uma vez que venceram todos os 15 encontros disputados em casa frente aos flavienses, 14 dos quais para o campeonato.



Em contraponto com o rival portuense, o Benfica debate-se com a ausência de vários jogadores influentes, devido a lesão, um problema que persegue há duas épocas a equipa orientada por Rui Vitória, obrigando o treinador a encontrar alternativas.



Privado dos defesas Grimaldo e Jardel, os médios Fejsa e Pizzi e o avançado Salvio, e com o ponta-de-lança Jiménez a chegar em cima da hora após uma viagem intercontinental, não é de excluir que Gabriel Barbosa possa estrear-se na sexta-feira, ante o recém-promovido Portimonense, 14.º posicionado.



O avançado brasileiro é um dos mais recentes reforços ‘encarnados’, emprestado pelo Inter Milão, a par do compatriota Douglas, cedido pelo FC Barcelona, também por empréstimo, duas boas notícias par Rui Vitória, que também já poderá com o guarda-redes Júlio César, recuperado de lesão.



O tetracampeão nacional procura regressar aos êxitos, depois de ter tropeçado na jornada anterior no estádio do Rio Ave (1-1), perdendo os primeiros pontos frente a uma das boas surpresas deste início de temporada, com a qual está igualada no terceiro lugar.



Os vila-condenses, uma das cinco equipas que ainda não perderam, em conjunto com os três ‘grandes’ e o Feirense, preparam uma deslocação complicada, ao reduto do Marítimo, quinto colocado e que pode ultrapassar o adversário de sábado em caso de vitória.



O Sporting de Braga, sétimo da tabela, e o Vitória de Guimarães, 11.º, habituais frequentadores dos lugares de acesso às competições europeias, procuram subir na classificação, após os embates de domingo com o Vitória de Setúbal e o Boavista, respetivamente.