Sporting confirma a contratação de Valentin Rosier

27 Jun, 2019



Em nota no site oficial , os Leões confirmam a chegada do jogador de 22 anos que representou o Dijon nas últimas três épocas. A equipa de Alvalade revelou que o lateral direito assinou um contrato para as próximas cinco épocas e terá uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.





"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Dijon Football Côte d'Or para a transferência definitiva do jogador Valentin Rosier. A Sporting CP - Futebol, SAD assinou um contrato com Valentin Rosier válido por 5 épocas desportivas com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros".





Com a chegada de Rosier, o Sporting anunciou que Mama Baldé, que representou o Desportivo das Aves na última época por empréstimo, vai seguir para França. "No âmbito da mesma operação a Sporting CP - Futebol, SAD chegou a acordo com o Dijon Football Côte d’Or para a transferência definitiva do jogador Mama Baldé".





Rosier reforça assim o plantel leonino depois de oficializadas as chegadas de Luís Neto, internacional português, e do argentino Luciano Vietto.