Sporting confirma contratação do guarda-redes Renan Ribeiro em definitivo

20 Fev, 2019

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD ‘leonina’ dá conta do balanço de entradas e saídas no ‘mercado’ de inverno, entre as quais a aquisição de Renan Ribeiro, que fica vinculado ao clube até 2023 e com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (ME).



O mesmo documento detalha os montantes envolvidos nas aquisições de Idrissa Doumbia, Tiago Ilori, Christian Borja, Gonzalo Plata e Matheus Nunes e Felipe Chaby, que, entretanto, foi cedido ao Estoril Praia, e nos empréstimos de Jiahao Wang e Ronaldo Souza.



Em rumo oposto, além do acordo estabelecido com o guarda-redes Rui Patrício, o Sporting comunica as saídas a custo zero de Luc Castaignos, Nani, Fredy Montero, Bruno César, Kiki Kouyaté, Euclides Cabral e Fokobo e dos encaixes financeiros com Marcelo (meio milhão de dólares, cerca de 440 mil euros), Merih Demiral (3,5 ME) e Tiago Djaló (0,5 ME).



Igualmente confirmada neste comunicado está a cedência do argentino Alan Ruiz ao Atlético Aldovisi, até junho de 2019, numa lista em que se incluem os empréstimos de Viviamo, Lumor, Misic, Carlos Mané, Iuri Medeiros, Carlos Jatobá, Ryan Gauld e Bruno Paulista, além da revogação do acordo por Sturaro.