Sporting confirma contratação do médio brasileiro Marco Túlio

Lusa Comentários 04 Mai, 2018, 15:38 | 1.ª Liga

Em comunicado, o clube dá conta do acordo com o Atlético Mineiro "para a transferência definitiva do jogador Marco Túlio, no âmbito do acordo para a redução de 900 mil euros na dívida referente à transferência do jogador Elias".

O Sporting revelou ainda ter ficado com 70% dos direitos económicos do médio, de 20 anos, assim como com o direito de opção de aquisição do remanescente até 31 de janeiro de 2022 por dois milhões de euros, enquanto o clube brasileiro assegurou o direito de 10% numa mais valia futura.