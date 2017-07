Sporting contrata Ana Borges ao Chelsea em definitivo

Lusa 05 Jul, 2017, 17:16 | 1.ª Liga

A atleta, que na temporada transata venceu o campeonato e a Taça de Portugal, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas, explicou o emblema lisboeta em comunicado.







Ana Borges, 93 vezes internacional por Portugal, jogou no Chelsea de 2014 a 2016, antes de ser emprestada ao Sporting, pelo qual alinhou em 17 partidas e apontou dois golos em seis meses.



“Antes de mais, queria agradecer ao Chelsea pela oportunidade que me foi dada. Foi com enorme prazer que representei este grande clube”, disse a jogadora, através da rede social Facebook, adiantando que vai continuar a “torcer” pelos ingleses, ainda que tenha demonstrado “o carinho e amor” ao Sporting, agradecendo “a todos os que muita força fizeram” para a transferência.