Sporting contrata Ana Leite para reforçar futebol feminino

Lusa 04 Jul, 2017, 16:02 | 1.ª Liga

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a jogadora Ana Leite, que passa, desde já, a integrar o plantel de futebol feminino do clube”, revelaram os ‘leões’ no seu site.







Ana Leite, que se vai estrear a competir em Portugal, foi já 42 vezes internacional A e vai agora reforçar o setor ofensivo do Sporting, que venceu o campeonato e a Taça de Portugal.



A atleta integra o lote de 25 pré-convocadas do selecionador Francisco Neto para o Europeu, que vai decorrer na Holanda de 16 de julho a 6 de agosto.