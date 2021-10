Sporting de Braga – 2000 jogos

- Braga vai completar na jornada 10 (1 Novembro) frente ao Portimonense… 2000 jogos no escalão principal.- Esta é a 66.ª época no principal campeonato.- Logo a seguir aos chamados “3 grandes” é a equipa há mais tempo no escalão principal… 47 épocas consecutivas.- Está na I Liga desde 1975/76. São 47 épocas seguidas.1 – Benfica – 88.ª época consecutiva.1 - FC Porto – 88.ª época consecutiva.1 - Sporting – 88.ª época consecutiva.4º - Sp. Braga – 47.ª época consecutiva.5º - Marítimo – 37.ª época consecutiva.6º - Vitória SC – 15.ª época consecutiva.Jogo 1 - 16 Novembro 1947 – Benfica-6 Sp. Braga-1 (Mário, foi o autor do primeiro golo).Jogo 500 – 12 Outubro 1975 – Braga -3 (Hat-trick de Chico Gordo) União Tomar-3.Jogo 1000 – 12 Maio 1991 – Braga -2 (Vinicius, Santos) Penafiel -0.Jogo 1500 – 12 Fev 2006 – Braga -1 (Joao Tomás) Estrela Amadora-1.Jogo 2000 – 1 nov 2021 – Braga – Portimonense1 – Benfica – 24751 – FC Porto – 24751 – Sporting – 24754 – Vitória SC – 22655 – Belenenses – 21466 – Vitória FC – 20727 – BRAGA – 19998 – Boavista – 1781 (talvez a px a chegar aos 2000)9 – Académica – 170410 – Marítimo – 1355



1.º - Mário 60

2.º - Chico Gordo 58

3.º - Karoglan 55

4.º - Gabriel Cardoso 52

5.º - Ricardo Horta 50 (pode ultrapassar em breve)



Mais jogos - José Nuno Azevedo - 274 jogos (aqui ninguém se aproxima)