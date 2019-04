Sporting de Braga ataca terceiro lugar em Moreira de Cónegos

Lusa Comentários 06 Abr, 2019, 10:16 | 1.ª Liga

Em quarto lugar em igualdade pontual com o Sporting - os 'leões' estão em vantagem no confronto direto -, os 'arsenalistas' procuram sair de Moreira de Cónegos com os três pontos, uma vez que o Sporting, que recebe o Rio Ave no domingo, procurará tirar partido de uma eventual perda de pontos dos bracarenses.



A efetuar um campeonato muito acima do esperado, o Moreirense tem oportunidade de defender o quinto lugar, até porque joga pouco depois de ser conhecido o resultado do Vitória de Guimarães-Desportivo de Chaves, com os seus vizinhos minhotos a encontrarem-se no sexto posto a apenas três pontos.



Embora sejam favoritos, os vitorianos terão de se acautelar na receção aos flavienses, que lutam para escapar à zona de despromoção e que na segunda volta apenas perdeu para os quatro primeiros classificados.



Além destes dois jogos, hoje disputam-se ainda o Nacional-Desportivo das Aves, equipas envolvidas na luta pela permanência, e o Belenenses-Santa Clara, duas formações situadas na zona tranquila da classificação.



A jornada abriu na sexta-feira, com a vitória do FC Porto na receção ao Boavista, por 2-0, que deixou o campeão nacional provisorimanete isolado na frente do campeonato, à espera do resultado do Benfica no terreno do Feirense, no domingo. Os 'dragões' lideram com 69 pontos, mais três dos que os 'encarnados'



Resultados e programa da 28.ª jornada:



- Sexta-feira, 05 abr:



FC Porto - Boavista, 2-0



- Sábado, 06 abr:



Belenenses - Santa Clara, 15:30



Nacional - Desportivo das Aves, 15:30



Vitória de Guimarães - Desportivo de Chaves, 18:00



Moreirense - Sporting de Braga, 20:30



- Domingo, 07 abr:



Vitória de Setúbal - Marítimo, 15:00



Feirense - Benfica, 17:30



Sporting - Rio Ave, 20:00



- Segunda-feira, 08 abr:



Tondela - Portimonense, 20:15