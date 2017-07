Sporting de Braga e Colónia chegam a acordo para a transferência de João Queirós

Lusa 18 Jul, 2017, 14:53 | 1.ª Liga

O defesa-central formado nos bracarenses foi vice-campeão europeu sub-19 no passado sábado, disputando todos os cinco jogos pela seleção das `quinas`, e assinou um vínculo com o clube germânico até 2022.

"O João é um grande talento, que complementa a área defensiva do nosso plantel. Estamos confiantes de que, com o acompanhamento da nossa equipa técnica, ele vá dar o próximo passo no seu desenvolvimento e fazer o salto para a `Bundesliga`", afirmou o diretor desportivo do clube alemão, Jorg Schmadtke, no sítio oficial do clube na Internet.

Por seu lado, João Queirós diz-se "contente e ansioso com a oportunidade de jogar no Colónia", prometendo "trabalhar duro num clube histórico".