Sporting de Braga empata em Guimarães e assume liderança

Lusa Comentários 26 Out, 2018, 23:19 | 1.ª Liga

Os vimaranenses adiantaram-se no marcador aos 14 minutos, por intermédio de Guedes, mas os bracarenses reagiram e igualaram quatro minutos depois, por Claudemir.



Com este empate, o Sporting de Braga assume a liderança com 18 pontos, mais um do que o Benfica, segundo classificado e que joga no sábado no Jamor com o Belenenses, enquanto os vitorianos conservam o sétimo posto, com os mesmos 11 pontos do Santa Clara, sexto classificado.