Sporting de Braga empresta extremo Fábio Martins ao Famalicão

Lusa Comentários 22 Jun, 2019, 15:45 | 1.ª Liga

“Estou satisfeito por representar o Famalicão, uma equipa da qual sempre ouvi falar, por causa dos seus adeptos e da garra que põe em campo. É um orgulho vir para Famalicão, com o intuito de jogar mais e ajudar o clube nos seus objetivos”, afirmou Fábio Martins, em declarações reproduzidas no sítio oficial dos famalicenses.



O extremo, de 26 anos, esteve integrado no plantel principal do Sporting de Braga nas duas épocas transatas, somando 56 jogos e oito golos, depois de empréstimos a Paços de Ferreira e Desportivo de Chaves.



O Famalicão, que vai ser orientado por João Pedro Sousa, foi segundo classificado da última edição da II Liga, atrás do Paços de Ferreira, e garantiu o regresso ao primeiro escalão do futebol nacional, 25 anos depois.