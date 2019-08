Sporting de Braga empresta Stojiljkovic ao Boavista

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Ago, 2019, 07:36 / atualizado em 13 Ago, 2019, 07:36 | 1.ª Liga

O ponta de lança, de 26 anos, estava inserido no plantel principal dos bracarenses, embora não tenha sido utilizado nos dois encontros oficiais que os "arsenalistas" já disputaram, pelo que ruma agora ao conjunto orientado por Lito Vidigal.



Stojiljkovic, que soma quatro partidas pela seleção principal da Sérvia, começou a carreira no RAD Belgrado e passou pelo Cukaricki, antes de ser contratado pelo Sporting de Braga em 2016.



Após ter estado entre as opções principais nas duas primeiras épocas em Braga, o avançado acabou por ser cedido consecutivamente a Kayserispor, Estrela Vermelha e Maiorca nos dois últimos anos.





O Boavista estreou-se na I Liga portuguesa no domingo, alcançando um triunfo caseiro sobre o Desportivo das Aves, por 2-1.