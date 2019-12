Sporting de Braga sobe a sexto da I Liga com triunfo sobre Rio Ave

Os bracarenses inauguraram o marcador aos 41 minutos, por Paulinho, e ampliaram a vantagem aos 80, com tento de Ricardo Horta, conquistando os três pontos e `descolando` do Rio Ave, equipa com a qual estavam igualados.

Com a quinta vitória da época, o Sporting de Braga sobe ao sexto lugar, com os mesmos 18 pontos do quinto, o Boavista, mais três do que os vila-condenses, agora nonos, numa classificação liderada pelo Benfica, com 33.