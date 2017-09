Sporting de Braga vence em Tondela e sobe a quinto na Liga

Lusa 24 Set, 2017, 20:04 / atualizado em 24 Set, 2017, 20:05 | 1.ª Liga

Os tondelenses viram-se cedo em desvantagem numérica no campo, devido à expulsão de Moufi, aos quatro minutos, mas adiantaram-se no marcador por Murilo, aos 18 minutos. Os `arsenalistas` igualaram na primeira metade através de Hassan, aos 44, e colocaram-se em vantagem no arranque da segunda, ao beneficiarem de um erro de Ricardo Costa, que introduziu a bola na sua própria baliza, aos 46.

Com esta vitória, o Sporting de Braga subiu ao quinto posto com 12 pontos, enquanto o Tondela é 17.º e penúltimo com cinco.

Veja o resumo da partida: