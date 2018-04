Sporting de Braga vence Marítimo e mantém-se na corrida ao terceiro lugar

Lusa Comentários 20 Abr, 2018, 22:33 / atualizado em 20 Abr, 2018, 22:34 | 1.ª Liga

Depois de uma igualdade sem golos na primeira metade, Vukcevic, aos 52 minutos, e Paulinho, aos 87, materializaram o triunfo `arsenalista`.

Com esta vitória, o Sporting de Braga sobe ao terceiro lugar com 71 pontos, os mesmos do Sporting, que desce a quarto, mas que recebe o Boavista no domingo, enquanto o Marítimo conserva o sexto posto com 44 pontos.

Veja o resumo da partida: