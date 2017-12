Sporting de Braga vence Paços de Ferreira e aproxima-se da frente

Lusa 03 Dez, 2017, 20:21 / atualizado em 03 Dez, 2017, 20:55 | 1.ª Liga

Após a expulsão do forasteiro Mateus, aos 65 minutos, Bruno Viana, aos 70, e Ricardo Horta, aos 80, e Dyego Sousa, aos 87, selaram o triunfo dos `arsenalistas`, que se colocaram a cinco pontos dos líderes FC Porto e Sporting e a dois do Benfica.

Os bracarenses, que passaram a somar mais quatro pontos do que o Marítimo, quinto colocado, ganharam pela sexta vez em sete jogos caseiros, enquanto o Paços de Ferreira manteve-se só com um ponto fora, em sete jogos, caindo para o 14.º lugar, com 12 pontos.

Sporting de Braga aproveita superioridade numérica para bater Paços



O Sporting de Braga venceu hoje o Paços de Ferreira por 3-0, na 13.ª jornada, e aproximou-se do pódio da I Liga de futebol, num jogo em que soube aproveitar a superioridade numérica a partir dos 65 minutos.



O primeiro golo surgiu aos 70 minutos, pelo defesa central Bruno Viana, após canto de Xadas, e os segundo e terceiro vieram pelos suplentes Ricardo Horta (80) e Dyego Sousa (87).



Todos os golos do Braga aconteceram já depois de Mateus ter sido expulso (dois cartões amarelos em 10 minutos), o que obrigou o Paços de Ferreira a jogar com menos uma unidade durante quase 30 minutos.



A equipa de Abel Ferreira sobre aproveitar bem essa vantagem numérica, porque antes disso estava a sentir muitas dificuldades em entrar no último reduto pacense.



O Paços de Ferreira somou a terceira derrota seguida no campeonato e só teve uma real ocasião para marcar, com um cabeceamento de Miguel Vieira à barra, ainda na primeira parte (41 minutos).



Sem fazerem uma grande exibição, os minhotos venceram com justiça e estão agora a apenas dois pontos do Benfica (terceiro classificado) e a cinco dos dois primeiros, FC Porto e Sporting.



Sem Fransérgio e Paulinho, lesionados, Abel Ferreira deu a titularidade a Danilo e Xadas, enquanto Petit repetiu o 'onze' do Paços de Ferreira que recebeu e perdeu com o Sporting (2-1), na ronda anterior.



Com sinal mais do Braga, Jefferson e Hassan ensaiaram primeiro, aos 13 minutos e, pouco depois, gizaram a primeira grande oportunidade do jogo: o lateral esquerdo cruzou da esquerda e o avançado, sem oposição no 'coração' da área, rematou por cima (16).



Dois minutos depois, o egípcio marcou mesmo, e de calcanhar, após cruzamento de Esgaio, mas após recurso ao videoarbitro, o lance seria anulado por fora-de-jogo de Xadas, que tinha lançado Esgaio no início da jogada.



O Paços de Ferreira foi inofensivo a atacar na primeira parte, com exceção do tal cabeceamento de Miguel Vieira.



Com as bancadas com muita gente (mais de 18.000 adeptos), em dia de portas abertas, a segunda parte só 'aqueceu' depois de Abel Ferreira ter apostado em Fábio Martins (60 minutos), mas, sobretudo, após Mateus ter sido expulso.



Antes, já Xadas tinha dado um sinal com um grande remate após tabelar com Hassan (62 minutos), mas o golo só surgiria aos 70 minutos, com Bruno Viana, que já tinha marcado contra o Feirense, a ver a bola bater-lhe e entrar, após um canto de Xadas da direita.



O Paços de Ferreira abria mais espaços e Ricardo Horta aproveitou a 'avenida': rematou de longe, mas rasteiro e colocado, fazendo o segundo, aos 80 minutos.



Dyego Sousa entrou aos 81 minutos e, seis minutos depois, sentenciou a partida, após bom cruzamento de Fábio Martins da esquerda.