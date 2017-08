Sporting de Braga vende Pedro Neto e Bruno Jordão à Lazio

Lusa 30 Ago, 2017, 19:53 | 1.ª Liga

Segundo a mesma fonte, os cofres minhotos devem receber um total de 26 milhões de euros pelos dois jogadores, que faziam parte do seu plantel principal.

Bruno Jordão, de 18 anos, é internacional sub-20 e chegou a Braga na época passada da União de Leiria, tendo realizado 19 jogos (dois golos) pela equipa B dos minhotos na II Liga.

Pedro Neto, extremo `canhoto` de 17 anos, já jogou esta temporada na I Liga, no Estádio da Luz, contra o Benfica (derrota por 3-1), depois de se ter estreado no principal campeonato do futebol português no final da época passada, tendo mesmo marcado um golo ao Nacional, na penúltima jornada.

Há cerca de três meses, o presidente do Sporting de Braga, António Salvador, revelou que o Barcelona e alguns grandes clubes ingleses demonstraram interesse em contratar o internacional sub-18 luso.

Segundo a mesma fonte, António Salvador recebeu ainda uma proposta de 20 milhões de euros por Xadas, médio de 19 anos atualmente titular dos `arsenalistas`, mas recusou-a.