Sporting e Benfica decidem segundo lugar da I Liga

Mário Aleixo - RTP 13 Mai, 2018, 09:09 1.ª Liga

Os dois clubes estão empatados, com 78 pontos, mas o Sporting tem vantagem no confronto direto, apesar de se terem registado empates nos jogos entre ambos (1-1, na Luz, e 0-0, em Alvalade, na ronda anterior), uma vez que conseguiu marcar no estádio do Benfica.



O Sporting manter-se-á no segundo lugar se obtiver o mesmo resultado ou melhor do que o Benfica na receção ao Moreirense, mas se o desfecho for uma derrota, poderá cair para a quarta posição, atrás do Benfica e do Sporting de Braga, que recebe o Rio Ave, e que ainda pode chegar ao terceiro lugar.







Fuga à descida discutida a cinco







Eis o quadro de jogos realizados e a disputar da 34.ª jornada:

Na luta pela manutenção, Moreirense, que visita a Luz, é a equipa em posição mais favorável, possuindo dois pontos de vantagem sobre o Feirense e o Paços de Ferreira e três sobre Vitória de Setúbal e o Estoril Praia, ambos em zona de despromoção.Os setubalenses, que recebem o Tondela (10.º), são os únicos que dependem de terceiros, pois até o Estoril terá a possibilidade de assegurar a manutenção por si, na visita ao estádio do Feirense, enquanto o Paços de Ferreira se desloca ao recinto do Portimonense (12.º).O FC Porto, que já tinha assegurado a conquista do 28.º título de campeão na jornada passada, ganhou no terreno do Vitória de Guimarães, por 1-0, no sábado.Desportivo das Aves - Desportivo de Chaves, 2-3Vitória de Guimarães - FC Porto, 0-1Boavista -- Belenenses, 1-0Rio Ave - Sporting de Braga, 18h00Feirense - Estoril-Praia, 18h00Portimonense - Paços de Ferreira, 18h00Benfica - Moreirense, 18h00Marítimo - Sporting, 18h00Vitória de Setúbal - Tondela, 18h00