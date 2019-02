Sporting e Benfica em dérbi que pode ser decisivo

RTP Comentários 03 Fev, 2019, 10:31 / atualizado em 03 Fev, 2019, 10:41 | 1.ª Liga

A dez e cinco pontos do líder FC Porto, respetivamente, ‘leões’ e ‘águias’ não podem perder mais pontos para os ‘dragões’, que jogam mais tarde em casa do Vitória de Guimarães, quinto classificado.



Depois do empate a um golo na primeira volta, os dois rivais lisboetas jogam em Alvalade, onde os 'leões' não vencem as ‘águias’ para o campeonato desde 2011/12.



O treinador do Sporting, Marcel Keizer, não pode contar com o lateral Ristovski, expulso frente ao Vitória de Setúbal (1-1), enquanto no Benfica Bruno Lage ainda está privado de Jonas e Fejsa.



O dérbi começa às 17:30, duas horas e meia antes de o FC Porto visitar o Vitória de Guimarães, uma das duas equipas que derrotaram os campeões nacionais esta temporada.



No sábado, o Sporting de Braga, agora a três pontos do FC Porto, ultrapassou o Benfica na classificação, com um triunfo sobre o Desportivo das Aves, relegando os ‘encarnados’ para a terceira posição, à frente dos ‘verde e brancos’.





Nos outros dois encontros do dia, o Santa Clara recebe o Portimonense e o Nacional joga em casa com o Vitória de Setúbal.





Treinadores confiantes, mas à defesa





Bruno Lage considera o dérbi com o Sporting como uma final, onde a vitória sobre o rival lisboeta permite ao Benfica ficar na luta pelo primeiro lugar, ocupado pelo FC Porto.





"É uma final para as duas equipas. Encaráramos este jogo assim e o adversário também o vai fazer", disse Bruno Lage, em conferência de imprensa. "Temos de entrar determinados, organizados e sermos competentes para vencer".





Já Marcel Keizer não fala em derrotas e o foco é sempre na vitória. “Estamos a preparar-nos para amanhã [domingo] estarmos o melhor possível", afirmou.



O treinador holandês vai estrear-se num dérbi frente ao Benfica e, embora reconheça que é um jogo "especial", lembrou que na sua posição tem de ser imune a esse lado mais emocional do confronto entre os dois rivais da cidade de Lisboa.





RTP com Lusa