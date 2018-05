Sporting e Benfica limam arestas para o jogo

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Mai, 2018, 12:27 | 1.ª Liga

As duas formações ocupam o 2.º e 3.º lugar do campeonato da I Liga, de futebol com os mesmos 77 pontos, com vantagem no desempate para os “leões” que empataram na primeira volta a um golo no Estádio da Luz.



As duas formações procuram a melhor estratégia com os jogadores disponíveis.



Na equipa verde e branca William Carvalho é dado como apto e na formação encarnada é Jonas que aparece com o “reforço” mais provável.



O jogo marca a época das duas equipas onde não é possível fazer previsões, como admitiu o antigo futebolista do Benfica João Alves, ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes.





João Alves censura notícia sobre saída de Rui Vitória

O luvas pretas, João Alves, a condenar na Antena 1 o teor da notícia veiculada pelo jornal A Bola, segundo a qual uma publicação árabe de nome “akhbaar24” revela o interesse do Al-Hilal na contratação do treinador do Benfica.Segundo a mesma notícia A Bola refere que Rui Vitória já terá informado os dirigentes do clube da Luz dessa pretensão dos árabes e que o presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, já terá abordado o técnico Marco Silva.O dérbi terá lotação esgotada, apesar dos dois rivais estarem praticamente afastados do título.