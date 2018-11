Sporting e Benfica procuram chegar-se mais à frente

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Nov, 2018, 08:41 / atualizado em 11 Nov, 2018, 08:41 | 1.ª Liga

Depois de no sábado o FC Porto ter derrotado o Sp. Braga (1-0) e se ter isolado no comando do campeonato, os "leões" podem ultrapassar os bracarenses em caso de triunfo e manter-se a dois pontos do líder.



Este será o terceiro e último encontro de Tiago Fernandes como treinador interino, depois de ter substituído José Peseiro e antes da entrada do holandês Marcel Keiser, tendo como objetivo manter-se invicto em casa, frente a um adversário que nunca venceu em casa dos "leões" para o campeonato.







A equipa leonina está desfalcada de três elementos por lesão: Ristovski, Battaglia e Sturaro.





Na conferência de imprensa de antevisão do encontro Tiago Fernandes avançou para o jogo com um pensamento otimista ao afirmar que o Sporting tem equipa para lutar pelo título.













No lançamento da partida do lado dos flavienses o técnico Daniel Ramos prometeu enervar o adversário para daí tirar dividendos.













O Sporting-Chaves tem o início marcado para as 20h00, no Estádio de Alvalade.







Os encarnados venceram nas três visitas a Tondela, mas no último encontro entre as duas equipas, o conjunto do distrito de Viseu venceu na Luz, ainda na temporada passada.





Os beirões avançam para o desafio na máxima força.





Na antevisão do jogo o treinador Pepa revelou ter um conhecimento perfeito do seu adversário.













Entre os encarnados Salvio, lesionado, não vai a jogo e Jardel é outra ausência certa por cumprir o primeiro de dois jogos de castigo.







Na conferência de imprensa de antevisão da partida o técnico Rui Vitória garantiu que a equipa está unida e pronta para ganhar o jogo.









O encontro tem o início marcado para as 17h30, no Estádio João Cardoso, em Tondela.







Os dois jogos terão relato na Antena 1 com os jornalistas Pedro Ferreira e Alexandrer Afonso.







Após duas derrotas consecutivas na I Liga e sem vencer há quatro encontros em todas as competições, o Benfica (quinto classificado) tenta regressar aos triunfos, na visita ao Tondela (14.º).No outro encontro do dia, o Vitória de Guimarães (nono posicionado) recebe o Santa Clara (sétimo), a partir das 15h00.