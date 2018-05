Sporting e Benfica procuram estratégia vencedora

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Mai, 2018, 12:27 / atualizado em 03 Mai, 2018, 12:27 | 1.ª Liga

As duas formações procuram a melhor estratégia com os jogadores disponíveis.



Na equipa verde e branca anuncia-se o regresso do capitão William Carvalho o que implicará a saída de Bryan Ruiz ou Battaglia do “onze” inicial.



Também o francês Mathieu já se treina no relvado proveniente de uma lesão e deverá retomar o seu lugar no eixo da defesa leonina.



Na formação encarnada André Almeida continua a treinar de forma condicionada, o jogador procura debelar uma lesão na coxa esquerda sofrida no passado sábado frente ao Tondela.



Ainda entregue ao departamento médico está Jonas. O avançado brasileiro tem melhorado significativamente e tudo indica que possa entrar nas contas do treinador para o jogo.



Fejsa e Jardel, que falharam a última partida, vão regressar ao “onze” titular.



O ex-treinador adjunto do Sporting, Carlos Pereira, antevê um jogo entre duas grandes equipas com um estádio cheio.



Em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes, o técnico admitiu que se tratará de um jogo eletrizante com o Sporting a ter do seu lado o público e o Benfica a querer fazer esquecer a derrota frente ao Tondela.



Carlos Pereira ainda considerou importante que o treinador Jorge Jesus possa contar Mathieu, Piccini e William Carvalho que recuperam de lesões.





Do lado do Benfica Paulo Madeira fala de um jogo importantíssimo.O antigo defesa do clube da Luz, em declarações ao jornalista da Antena 1 Pedro Luiz Cid, recordou que o Benfica teve a conquista do título de campeão muito próximo mas a derrota na Luz com o FC Porto deitou todas as ambições por terra.Na hora de perspetivar o Sporting-Benfica no Estádio José de Alvalade, a partir das 30h30, deste sábado, falou de um jogo quente com um Sporting num bom momento e um Benfica ferido no seu orgulho.Paulo Madeira não esqueceu a importância de conquistar o segundo lugar do campeonato que dá acesso à pré-eliminatória da “Champions”.O dérbi terá lotação esgotada, apesar dos dois rivais estarem praticamente afastados do título.