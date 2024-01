Sporting e Benfica lutam pela liderança da I Liga

Os "leões" lideram o campeonato, com um ponto de vantagem sobre o rival lisboeta, e têm boas perspetivas de terminar a primeira volta no comando, uma vez que visitam no sábado o último classificado, apesar de o Benfica receber no domingo um adversário acessível, 15.º classificado, o primeiro acima da zona vermelha.O líder da prova e o campeão em título podem aproveitar para se distanciar do FC Porto, terceiro posicionado, a cinco pontos da equipa de Alvalade, e o Sporting de Braga, quarto, já a sete pontos de distância, que medem forças no domingo, no Estádio do Dragão, no encontro de maior cartaz da ronda.Portuenses e bracarenses estão a atravessar uma fase de menor fulgor na I Liga, com apenas uma vitória nos últimos três jogos e um empate na ronda anterior, que os deixou mais longe do topo da competição, ainda que os azuis e brancos tenham um histórico muito favorável na receção aos "arsenalistas".Os "dragões" encontrarão alguma motivação na goleada alcançada na terça-feira, no terreno do Estoril Praia, por 4-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal, depois de terem sido derrotados duas vezes pelos "canarinhos" esta época, para o campeonato (1-0) e para a Taça da Liga (3-1), ao contrário do Sporting de Braga, eliminado pelo Benfica (3-2) na Taça.A Taça das Nações Africanas (CAN) e Taça da Ásia provocaram baixas nos dois clubes, com o FC Porto a perder o nigeriano Zaidu e o iraniano Taremi, enquanto o Sporting de Braga não poderá contar nos próximos tempos com o maliano Niakaté e o congolês Banza, melhor marcador da I Liga, com 14 golos.No dia anterior, um Sporting em estado de graça e com um jogador com aparentes superpoderes, o avançado sueco Viktor Gyökeres, segundo melhor artilheiro, com 11 golos, pode pressionar os rivais na luta pelo título, no estádio do Desportivo de Chaves.A equipa leonina, que também tem vários jogadores ao serviço das seleções nacionais (Diomande, na Costa do Marfim, Morita, no Japão, e Catamo, em Moçambique), voltou a encontrar-se na sequência do triunfo sobre o FC Porto (2-0), após as derrotas frente a Benfica (2-1) e Vitória de Guimarães (3-2).Os flavienses, pelo contrário, perderam seis dos últimos oito encontros, e dificilmente impedirão o Sporting de terminar a primeira volta no comando, independentemente do resultado obtido no dia seguinte pelo Benfica, frente ao Rio Ave.





Benfica...



O campeão nacional também parece ter reencontrado o rumo ao vencer no reduto do Sporting de Braga (1-0), após dois empates, com Moreirense (0-0) e Farense (1-1), e reúne claro favoritismo frente a uma das duas equipas que ainda não ganharam fora de casa, a par do Gil Vicente.





Vitória...



O Vitória de Guimarães, quinto colocado, a três pontos do Sporting de Braga, pode igualar o rival minhoto, com o qual empatou 1-1 na jornada anterior, necessitando para isso de um triunfo do FC Porto e de se impor na receção ao Arouca (13.º), na segunda-feira, no encerramento da ronda.



A 17.ª jornada arranca na sexta-feira, com um duelo algarvio, entre Portimonense, 16.º e antepenúltimo classificado, e Farense, sétimo, enquanto a outra formação em posição delicada, o Vizela, 17.º e penúltimo, recebe o Boavista, 11.º.



Programa da 17.ª jornada:



- Sexta-feira, 12 jan:



Portimonense – Farense, 20h15



- Sábado, 13 jan:



Casa Pia – Famalicão, 15h30



Desportivo de Chaves – Sporting, 18h00



Estoril Praia – Moreirense, 20h30



- Domingo, 14 jan:



Gil Vicente - Estrela da Amadora, 15h30



Benfica - Rio Ave, 18h00



Vizela - Boavista, 18h00



FC Porto - Sporting de Braga, 20h30



- Segunda-feira, 15 jan:



Vitória de Guimarães – Arouca, 20h15