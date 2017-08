Sporting e FC Porto isolam-se na frente do campeonato

Mário Aleixo - RTP 28 Ago, 2017, 07:58 / atualizado em 28 Ago, 2017, 07:58 | 1.ª Liga

Sporting e FC Porto tiraram hoje partido do empate entre Rio Ave e Benfica (1-1) para, vencendo Estoril-Praia (2-1) e Sporting de Braga (1-0), respetivamente, assumirem à quarta jornada a liderança conjunta da I Liga de futebol.



"Leões" e "dragões" são os únicos que somam o pleno de vitórias, com um total de 12 pontos - com igual diferença de golos e vantagem para os verde e brancos por terem mais um golo marcado -, e dobrada a quarta jornada seguem na liderança, com dois pontos de vantagem sobre Benfica e Rio Ave.



Nos descontos, o árbitro Luís Godinho, avisado pelo vídeo-árbitro, anulou um golo ao holandês Bas Dost, por fora de jogo de Piccini, e um outro ao Estoril-Praia, por posição irregular de Pedro Monteiro.



No final o treinador do Sporting, Jorge Jesus, realçou a importância da equipa ter somado os três pontos.





Em Braga, uma entrada fulgurante permitiu ao FC Porto chegar à vantagem pelo mexicano Jesus Corona, aos sete minutos, golo que valeria a conquista dos três pontos frente à equipa "arsenalista" e o assalto à liderança partilhada com o Sporting.O encontro assinalou ainda a extensão para 360 minutos do recorde pessoal sem sofrer golos do guarda-redes espanhol Iker Casillas, naquele que é o seu melhor início de época de sempre.No rescaldo da partida o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, enaltecia a importância de continuar a agnahr sem pensar no passado.Após a realização de oito dos nove jogos da jornada destaque ainda para o Boavista que alcançou a sua primeira vitória na I Liga ao bater o Desportivo das Aves, por 1-0, no Estádio do Bessa.Com os três pontos conquistados, o Boavista passou a lanterna-vermelha ao Desportivo das Aves, que soma apenas um ponto, tal como o Desportivo de Chaves, e subiu ao 14º posto, à frente de Paços de Ferreira e Moreirense, ambos com dois pontos.P. Ferreira, V. Setúbal, Moreirense, Chaves e Aves ainda não venceram.A quarta jornada da I Liga de futebol encerra esta segunda-feira com o jogo entre Portimonense e Marítimo.