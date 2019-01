Sporting e FC Porto não querem atrasar-se na corrida ao título

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Jan, 2019, 08:27 / atualizado em 30 Jan, 2019, 08:27 | 1.ª Liga

A noite de futebol começa às 19h00 hora marcada para o início do V. Setúbal-Sporting, no Estádio do Bonfim.



Os sadinos avançam para o encontro com cinco baixas: Nuno Pinto e Alex Freitas (lesionados), Carcardo, José Semedo e Éber Bessa (castigados).



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos vitorianos, Sandro Mendes que rendeu Lito Vidigal mostrou vontade de pontuar sem fazer muitas mudanças na equipa.





Noite azul no Dragão

O Vitória de Setúbal ocupa o 12.º lugar no campeonato com 19 pontos mais três do que a primeira equipa que se encontra abaixo da linha de água o Boavista.A equipa leonina tem duas baixas confirmadas: Battaglia (lesionado) e Gudelj (castigado).No lançamento da partida o treinador adjunto, Rodolfo Correia, lembrou que os “leões” estão mais cansados que o seu adversário porque tiveram menos tempo de descanso.O Sporting parte para o jogo em 4.º lugar a oito pontos do líder FC Porto.O encontro tem relato na Antena 1 com o jornalista Paulo Sérgio, a reportagem de Eduardo Gonçalves e os comentários de José Nunes.A jornada termina a partir das 21h15 no Estádio do Dragão no jogo que coloca frente a frente FC Porto e Belenenses SAD.A equipa portista tem Aboubakar e Marius lesionados.Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos azuis da Invicta, Sérgio Conceição, reconheceu que o adversário é uma equipa com uma ideia de jogo bem definida e cabe à sua equipa desmontá-la.O FC Porto entra em campo na liderança com dois pontos de avanço sobre o Benfica mas menos um jogo.Do lado dos azuis de Lisboa há três baixas por lesão: Sagna, Sasso e Tiago Caeiro.No lançamento do desafio o técnico, Silas, disse que acredita que a sua equipa pode ganhar apesar do adversário ser muito forte.Nesta altura o Belenenses é 7.º classificado com 29 pontos.O encontro tem relato na Antena 1 com o jornalista Pedro Ferreira, a reportagem de Cláudia Martins e os comentários de Manuel Queiroz.