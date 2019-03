Sporting em Chaves sem Bas Dost, mas com Bruno Fernandes

Lusa Comentários 29 Mar, 2019, 17:35 | 1.ª Liga

O holandês tem uma “contusão óssea no joelho direito”, segundo adianta o clube de Alvalade, e que o impede de dar o contributo à equipa na deslocação a Trás-os-Montes.



Já o médio Bruno Fernandes, que estava em dúvida, depois de ter sido dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa, para os jogos de apuramento para o Euro2020 com Ucrânia e Sérvia, faz parte da lista de 19 convocados elaborada por Marcel Keizer.



O técnico também chamou o jovem avançado da equipa de sub-23 Pedro Marques, que já tinha feito parte das escolhas para o encontro com o Vorskla Poltava, para a Liga Europa, em dezembro.



Fora da visita a Chaves, ficaram o maliano Diaby, com uma entorse num dedo do pé direito, Tiago Ilori, em tratamento e recuperação a um problema no ligamento lateral interno do joelho direito, e o argentino Battaglia, que continua a recuperar da cirurgia ao joelho direito, além de Bas Dost.



O Sporting, quarto classificado, com 55 pontos, defronta o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo, com 24, no sábado, a partir das 18h00, em Trás-os-Montes.



Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Renan, Salin e Luís Maximiano



- Defesas: Coates, André Pinto, Ristovski, Mathieu, Borja e Bruno Gaspar



- Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Francisco Geraldes, Wendel, Gudelj e Doumbia



- Avançados: Raphinha, Luiz Phellype, Pedro Marques e Jovane Cabral