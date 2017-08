Sporting em Guimarães, Benfica recebe Belenenses

RTP 19 Ago, 2017, 13:49 / atualizado em 19 Ago, 2017, 13:56 | 1.ª Liga

Para conseguir o pleno de triunfos à terceira jornaada, o Sporting tem a tarefa teoricamente mais complicada, já que visita o Vitória de Guimarães, com quem perdeu por 3-0 na pré-temporada, mas que vem de uma pesada derrota com o Estoril-Praia.



Nas últimas nove visitas à Cidade-Berço para o Campeonato, os leões apenas venceram uma vez, há três temporadas, tendo empatado os dois últimos encontros.



No dérbi lisboeta, o Benfica persegue um objetivo que lhe vem escapando desde 2004/05, o de concluir as três primeiras jornadas só com vitórias.



Na Luz, a equipa da casa tem sido dominadora frente ao Belenenses, com a última derrota a datar de 1999/2000 e o último empate de há quatro temporadas, seguindo-se três goleadas, com 13 golos marcados e nenhum sofrido.



Em caso de triunfo, os dois grandes de Lisboa juntam-se no topo da tabela ao Rio Ave, que venceu em casa o Portimonense, na sexta-feira, por 2-0.



Também o FCPorto se pode juntar aos vila-condenses, caso vença no domingo o Moreirense, em casa.



No outro encontro de hoje, o Tondela, com um ponto, procura o primeiro triunfo, frente ao Estoril-Praia, que somou os primeiros três pontos na segunda jornada.





Sexta-feira

Rio Ave - Portimonense, 2-0



Sábado

Tondela - Estoril-Praia, 16h00

Vitória de Guimarães - Sporting, 18h15

Benfica - Belenenses, 20h30



Domingo

Vitória de Setúbal - Desportivo de Chaves, 16h00

FC Porto - Moreirense, 18h00

Desportivo das Aves - Sporting de Braga. 20h00

Marítimo - Boavista, 20h15



Segunda-feira

Feirense - Paços de Ferreira, 20h00



(com Lusa)