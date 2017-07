Sporting empresta Francisco Geraldes ao Rio Ave

Lusa 26 Jul, 2017, 15:28 | 1.ª Liga

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Rio Ave Futebol Clube -- Futebol SDUQ, Lda. para a transferência por empréstimo até final da época desportiva 2017/18 do jogador Francisco Geraldes", lê-se no sítio dos `leões` na Internet.

Francisco Geraldes, de 22 anos e internacional sub-21, jogou toda a carreira no Sporting à exceção do início da época passada, quando foi cedido ao Moreirense.

O Rio Ave também já deu as boas-vindas ao médio `leonino` com uma fotografia nas redes sociais de uma camisola do clube, da bola oficial do campeonato e de três livros, um de José Saramago, um de António Lobo Antunes e outro de Joel Neto.

Geraldes, que foi captado a ler `Ensaio sobre a cegueira` de José Saramago durante o estágio do Sporting, tem contrato com o clube lisboeta até junho de 2021.