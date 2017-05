Sporting falha em todas as frentes e frustra expetativas

Lusa 22 Mai, 2017, 14:47 | 1.ª Liga

O desempenho na época anterior fizera subir as expectativas aos adeptos, sedentos de títulos, ao verem a equipa a disputar palmo a palmo, até ao fim, a conquista do campeonato com o Benfica, praticando um futebol atrativo, expectativas essas reforçadas com o investimento da SAD de cerca de 30 milhões de euros para reforçar o plantel.



A verdade é que o Sporting defraudou todas as expectativas, ao ficar muito cedo arredado do título, das competições europeias, eliminado da Taça de Portugal e da Taça da Liga, e uma das causas foi, seguramente, o fiasco que se revelaram as contratações pedidas por Jorge Jesus, as quais, tão-pouco contemplaram a aquisição de laterais, uma das lacunas mais gritantes e notadas da época anterior.



A exceção foi o ponta de lança holandês Bas Dost, contratado ao Wolfsburgo, melhor marcador do campeonato, com 34 golos, que acabou por compensar a saída do argelino Islam Slimani, mas, em níveis diferentes, Douglas, Meli, Petrovic, Markovic, Elias, Alan Ruiz, Joe Campbell, André Baladas e Castaignos não mostraram a qualidade exigível para vestirem a camisola do Sporting ou o treinador não soube tirar deles o rendimento devido.



Ao mesmo tempo, o 'núcleo duro', que tinha sido o pilar e a 'alma' da equipa, o seu meio-campo, formado por William Carvalho, Bryan Ruiz e Adrien (este com a atenuante da lesão que sofreu) esteve irreconhecível, disso se ressentindo a equipa no seu todo.



Gelson Martins escapou à mediocridade quase geral, ao confirmar-se como um talento de nível mundial, chegou mesmo a 'carregar com a equipa às costas' numa fase mais inicial, coisa que não se lhe poderia exigir, mas acabou, inevitavelmente, por ir baixando de rendimento em face da incapacidade de resposta do coletivo.



O momento crucial para as aspirações do Sporting na corrida para o título, foi a semana de 11 a 18 de dezembro de 2016, à 13.ª e 14.ª jornadas, nas quais averbou duas derrotas seguidas, com o Benfica na Luz, por 2-1, e com o Sporting de Braga, em Alvalade, por 1-0.



Antes de visitar a Luz, estava em segundo lugar, a dois pontos do rival e líder do campeonato, uma semana depois caiu para quarto lugar, a oito do Benfica, a quatro do FC Porto e a dois do Sporting Braga, embora faltassem disputar 20 jornadas.



Um dado estatístico esclarecedor: o Sporting marcou esta época no campeonato um total de 68 golos -- metade de Bas Dost - contra 79 no da época passada, ou seja, menos 11, e, pior, sofreu 36 golos, mais 15 do que na mesma prova em 2015/16.



A carreira do Sporting na Liga dos Campeões também ficou aquém das expectativas, sem alcançar os 'mínimos', que seria o apuramento para a Liga Europa, face a um opositor futebolística e notoriamente menos capaz, como era o caso dos polacos do Legia.



Com o terceiro lugar, os 'leões' terão um início de época logo muito exigente, com a participação no 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões.