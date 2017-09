Sporting-FC Porto um clássico para discutir a liderança

Mário Aleixo - RTP 29 Set, 2017, 08:24 / atualizado em 29 Set, 2017, 08:24 | 1.ª Liga

Os três “grandes” vivem momentos muito diferentes: FC Porto e Sporting estão separados por dois pontos na I Liga, enquanto o tetracampeão Benfica está a cinco pontos da frente e vive uma fase negativa, reforçada na jornada europeia de quarta-feira.

Reflexos da jornada da UEFA

Se FC Porto teve uma noite de gala no Mónaco, onde venceu por 3-0 na Liga dos Campeões, e o Sporting bateu-se com o poderoso FC Barcelona em Alvalade, com o qual perdeu por 1-0, o Benfica teve a segunda pior derrota europeia da sua história.



Pior só mesmo o 7-0 na Taça UEFA em Vigo, com o Celta, na época de 1999/2000, e igualou, frente a um modesto Basileia, o pior registo na Liga dos Campeões, o 5-0 sofrido em Dortmund na muito longínqua temporada de 1962/63.

Jornada vibrante em Alvalade

O duelo entre Sporting e FC Porto tem o aliciante extra de decidir a liderança, com os “dragões” de moral em alta e os “leões” intactos depois de tão difícil jogo na “Champions”, mas, provavelmente, mais desgastados.



Os azuis e brancos somam por vitórias os sete encontros disputados, detendo o melhor ataque (19 golos marcados) e a melhor defesa (três sofridos), enquanto o Sporting só cedeu pontos na última ronda, em Moreira de Cónegos (1-1).



Em caso de triunfo, os “dragões”, a realizar o terceiro arranque perfeito da sua história à sétima jornada (como em 2007/08 e 1939/40), ficam com cinco pontos de vantagem sobre os “leões”, que, ostentando o seu melhor registo à sétima ronda desde 1994/95, serão líderes isolados vencendo.

"Águias" sem margem de erro

O jogo de Alvalade também poderá acabar empatado e dar ao Benfica a possibilidade de ganhar pontos a ambos, mas, para isso, é preciso que a equipa treinada por Rui Vitória “ressuscite” da série de resultados negativos.



O desinvestimento na equipa de futebol, com a saída de três pedras do setor defensivo (Ederson, Nelson Semedo e Lindelof), bem como do goleador Mitroglou, tem colocado a nu as dificuldades da equipa encarnada, com exibições sofríveis e desaires impensáveis.



Se um empate em Vila Conde poderia ser encarado normalmente, a derrota e péssima exibição no Bessa (2-1) e a hecatombe na quarta-feira em Basileia (5-0), deixou a nação benfiquista em estado de alerta.



Os encarnados visitam no domingo o Marítimo, a equipa, além dos “grandes”, com melhor registo no campeonato: é quarta classificada, com cinco triunfos em sete jogos, e costuma criar grandes dificuldades nos Barreiros aos seus adversários.

Mais motivos de interesse

A jornada, em fim de semana de eleições autárquicas, abre esta sexta-feira com a receção do Chaves (11º), que conseguiu nas duas últimas rondas as primeiras vitórias (Moreirense e Estoril), ao Tondela (17º), sem vencer há três rondas.



No sábado encontram-se Paços de Ferreira e Moreirense, equipas igualmente apenas com um triunfo e três empates, com os mesmos seis pontos, e o lanterna-vermelha Desportivo das Aves visita o Portimonense, adversário que tem mais um ponto.



O Feirense, goleado em casa pelo Belenenses (4-1) e sem vencer há três jogos, visita o Boavista, e o Rio Ave -- em perda, com dois empates e duas derrotas, depois de três triunfos no arranque da Liga -- recebe o Vitória de Setúbal.



No domingo, dia de eleições autárquicas, além do clássico e da visita do Benfica aos Barreiros, o Sp. Braga recebe o Tondela a meio da tarde, e o Vitória de Guimarães visita o Belenenses.

Eis o quadro completo de jogos da 8ª jornada:

- Sexta-feira, 29 set:



Chaves -- Tondela, 20h30



- Sábado, 30 set:



Paços de Ferreira -- Moreirense, 16h00



Portimonense -- Desportivo das Aves, 16h00



Boavista -- Feirense, 18h15



Rio Ave -- Vitória de Setúbal, 20h30



- Domingo, 1 out:



Sporting de Braga -- Estoril-Praia, 17h15



Sporting -- FC Porto, 19h15



Belenenses -- Vitória de Guimarães, 21h30



Marítimo -- Benfica, 21h30