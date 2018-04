Sporting inaugurou a primeira escola Academia na Ásia

Lusa Comentários 10 Abr, 2018, 16:51 / atualizado em 10 Abr, 2018, 16:52 | 1.ª Liga

"Estamos a preparar a próxima, na China. Trata-se de um continente estratégico, com potencial financeiro e que ainda precisa de se desenvolver no mundo do futebol. Em conjunto, essas duas circunstâncias, revelam-se uma excelente oportunidade para o Sporting", referiu Luís Roque, do Conselho Diretivo do clube.



Além do grande objetivo de potenciar o clube português, Luís Roque disse ainda que a parte de formar e integrar homens na sociedade é também uma finalidade importante na base do projeto.



“Sempre que abrimos uma escola, em qualquer parte do mundo, pretendemos encontrar o próximo Cristiano Ronaldo. No entanto, sabendo que essa é uma tarefa difícil, preocupamo-nos não só em formar jogadores, como também em formar homens”, explicou.