Sporting lucra no primeiro semestre e reduz passivo

Os resultados da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sporting estão inscritos no Relatório e Contas para o período de 1 de julho a 31 de dezembro de 2017, divulgados na página da Internet da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



No documento, o Sporting especifica que fechou o primeiro semestre da época desportiva de 2017/2018 com um volume de negócios de 81,6 mihões de euros, em grande medida justificado pela participação na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol e pela venda do jogador Adrien Silva ao Leicester City



Este volume de negócios permitiu ao clube atingir um resultado positivo superior a 10 milhões de euros uma redução em 40,4 milhões de euros do passivo total da SAD, quantificado no documento em 270,4 milhões de euros.



Para a redução da dívida contribuíram sobretudo o reembolso de dívida bancária no montante de 16,7 milhões de euros, a redução de provisões no montante de 9,5 milhões de euros e de fornecedores em 12,8 milhões de euros.



Relativamente à prestação de serviços, a venda de direitos televisivos continua a ser uma das principais fontes de receita (12,4 milhões de euros), com as receitas de bilheteira a contribuírem com 9,3 milhões de euros.



Nos gastos operacionais, as despesas com pessoal ascendem a quase 37,7 milhões de euros, o que representa um aumento de 6,1 milhões de euros justificado pelos ‘leões’ com o investimento na equipa principal de futebol.



Entre as aquisições de direitos desportivos realizadas neste período, o Sporting destaca as do argentino Marcos Acuña, por 10,6 milhões de euros, do francês Jeremy Mathieu, por quatro ME, e do macedónio Stefan Ristovski, por 2,5 milhões de euros.



No Relatório e Contas da SAD sportinguista, o plantel da equipa principal de futebol está avaliado em 65,9 milhões de euros.