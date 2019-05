Sporting mais goleador que Benfica e FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Mai, 2019, 08:17 / atualizado em 06 Mai, 2019, 08:18 | 1.ª Liga

Depois do "tropeção" do Sporting de Braga na Madeira, no sábado, os "leões" já tinham o terceiro lugar assegurado e fizeram um jogo despreocupado, que deu para tudo, incluindo para o que fica para a história como a mais pesada derrota de sempre dos azuis em casa.



Há muito tempo, também, que o Sporting não marcava tantos: é preciso recuar até 1984/85 para se ver uma goleada desta amplitude, com os 8-0 ao Valonguense, para a Taça.



Em fim de semana de goleadas, depois do 5-1 do Benfica ao Portimonense e do 4-0 do FC Porto ao Aves, e ainda contabilizando os invulgares 4-4 do Feirense-Chaves, nomeadamente, já há 39 golos na penúlitima jornada, ainda com um jogo por disputar.



Como chegaram aos oito



Com esta vitória, o Sporting segue no terceiro posto com 73 pontos, a seis do FC Porto e ainda com possibilidade matemática de chegar ao terceiro lugar, se vencer para a semana o Tondela e o FC Porto perder na Madeira com o Nacional, e depois os "leões" ganharem o clássico do Estádio do Dragão.





A jornada completa-se com o Vitória de Setúbal-Boavista, esta segunda-feira.



Foi sobretudo nos últimos minutos que o Sporting embalou para o resultado dilatado, num jogo que foi, no entanto, sempre superior ao adversário, a quem nunca, contabilizando todas as competições, tinha marcado tantos.Raphinha (10 minutos) e Luiz Phellype (45+1) fizeram os primeiros golos para o Sporting, com os azuis a chegar ao intervalo com 10 jogadores, após expulsão do guarda-redes Muriel.Licá ainda reduziu, aos 61, mas depois Gudelj (65), Bruno Fernandes (70, de grande penalidade, 75 e 84), Bas Dost (77), que regressou aos relvados quase dois meses depois, e Doumbia (90) deram expressão à goleada.